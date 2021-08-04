«Есть пара уникальных мест»: секреты Киндерлинской пещеры в Башкирии

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спелеологи. Люди, которые занимаются исследованием пещер. В Башкортостане достаточно тех, кто не прочь изучать различного рода подземелья. Спустя почти 10 лет в республики для посещений открыли одну из самых протяженных пещер – Киндерлинскую. Съемочная группа БСТ побывала в подземелье и узнала, какая опасность таится не только для туристов, но и самой пещеры.

Колодцы, коридоры и множество залов следуют один за другим в этом царстве вечной темноты. Как говорится, есть на что посмотреть, но и чего остерегаться. Ведь одно неверное движение, и можно угодить, например, в расщелину или провал. Отправляться в пещеру следует как минимум с хорошими фонариками.

Общая протяженность пещеры свыше 10 км, но для туристов доступна лишь малая часть – порядка 300 метров. Дальше проход закрыт. Но дл большинства этого вполне достаточно, поскольку приходить сюда нужно хорошо подготовленным, ведь пока на улице тридцатиградусная жара, здесь практически зима.

Именно холод и создает в пещере главные достопримечательности. Например, зал жемчужный, в сводах которого наледь переливается от фонарного света, словно звезды на небе. В соседнем помещении большой сталагмит, который прозвали Буддой. Правда, все чаще специалисты замечают на статуе следы пребывания отнюдь не пещерных людей.

Вандалы даже умудрились уронить скульптуру ледяной королевы, простоявшей здесь ни один век. По словам директора парка, любое пребывание человека оставляет в пещере неизгладимые отпечатки.

Здесь есть пара уникальных мест, например, зал, высота которого составляет 100 метров. Азамат Ибатуллин, директор природного парка «Зилим»

А еще в пещере можно увидеть много костей, оставшихся от животных. Говорят, что раньше люди использовали ее как холодильник. А иной раз звери сами попадали в ловушку, не могли выбраться по скользкой наледи.

Не боюсь, потому что люди есть. Когда рассказали про пещеру, захотел поехать. Вадим Каримов, турист

Пещера находится на территории природного парка «Зилим». Посещение платное и только в сопровождении проводника. Добраться до нее можно тремя способами: сплавляясь по реке, во время конного тура или пешком – почти 6 километров от ближайшей деревни. А вот передвигаться на автомобилях в парке запрещено.

Привезла гостей из Москвы, чтобы показать. Хотелось бы больше с точки зрения качества сервиса. Хотелось бы, чтобы таким пещерам тоже уделяли внимание. Алена Агашкова, турист