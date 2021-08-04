Глава Башкирии поблагодарил людей, спасающих леса от пожаров

В Башкортостане в этом году произошло в два раза больше лесных пожаров. При этом площадь каждого очага в три раза меньше. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Благодаря оперативному реагированию 80 процентов от общего количества пожаров потушили в первые сутки. Уже со следующего года для борьбы с огнем начнут использовать новый спасательный вертолет кумертаусского производства.
Глава региона поблагодарил работников Минлесхоза и чрезвычайных служб. По его словам одно из главных достижений в том, что удалось избежать перекидывания огня на населенные пункты.