В Уфе пройдет первенство мира по грэпплингу

Спустя 14 лет триумфатор уфимского чемпионата мира по борьбе на поясах выведет на помост арены своих воспитанниц по грэпплингу. Альфия Алимгужина из Стерлитамака в 2007 победила на домашнем турнире. Теперь в качестве личного тренера подготовила спортсменок для участия в первенстве мира по грэпплингу, которое пройдет в августе. В эти дни продолжаются заключительные сборы. В составе команды грэпплинга могут выступить и башкирские спортсмены.

Валерия Давыдова ловит каждое слово и тут же спешит применить новые знания на практике. Времени до первенства мира, на котором спортсменка из Стерлитамака будет выступать за национальную сборную, осталось не так уж и много. Виной тому календарный план российских соревнований. Чемпионат страны, по итогам которого тренерский штаб сформировал команду, прошел только месяц назад. На сборах в Уфе Валерия находится всего две недели.

Работаем над сильными и слабыми сторонами, где у нее есть пробелы. Артем Шальков, тренер сборной Республики Башкортостан по грэпплингу

Так в зале проходит работа снизу. Задача Валерии – выйти из некомфортной позиции и отыграть баллы. Пока все получается, но на соревнованиях будет сложнее, уверен тренер, а потому успех нужно закрепить. Упражнение повторяют до десятков раз.

Серебряный призер чемпионата страны по грэпплингу не сразу нашла свой вид спорта. Она занималась легкой атлетикой, а затем и вольной борьбой. Но именно грэпплинг показался красивее и понятнее.

Всего на первенстве мира по спортивной борьбе в Уфе в дисциплине грэпплинг выступят четыре представителя республики. У юниоров это будет уфимец Эмиль Исламгулов – первый номер российской сборной. Среди девушек компанию Валерии Давыдовой составят сестры Карина и Аделина Мурзабаевы. Все трое – представительницы Стерлитамака. Тренирует спортсменок не менее титулованная наставница. Альфия Алимгужина – чемпионка мира по борьбе на поясах и боевому самбо.