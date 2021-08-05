В Крыму поймали беглого бизнесмена из Уфы

Бизнесмена из Уфы, находившегося в международном розыске, поймали в Крыму. Чтобы скрыться от правосудия, беглец изменил внешний вид.

Уфимца, который занимался транспортировкой и продажей нефтепродуктов, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 40 миллионов рублей.

Сотрудники МВД вышли на след беглеца. Предпринимателя задержали в Ялте. Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время он окажется в уфимском следственном изоляторе.

Подозреваемый арендовал жилье на окраине города и сменил внешний облик: перекрасил волосы в светлый тон и сбрил бороду. На улицу 39-летний мужчина выходил только в медицинской маске и в очках. Но все эти ухищрения не помогли ему, в ближайшее время он будет доставлен в Уфу.

Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан
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