В Крыму поймали беглого бизнесмена из Уфы

Бизнесмена из Уфы, находившегося в международном розыске, поймали в Крыму. Чтобы скрыться от правосудия, беглец изменил внешний вид.
Уфимца, который занимался транспортировкой и продажей нефтепродуктов, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 40 миллионов рублей.
Сотрудники МВД вышли на след беглеца. Предпринимателя задержали в Ялте. Сейчас оперативники устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время он окажется в уфимском следственном изоляторе.