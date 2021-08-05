В Крыму поймали беглого бизнесмена из Уфы

Подозреваемый арендовал жилье на окраине города и сменил внешний облик: перекрасил волосы в светлый тон и сбрил бороду. На улицу 39-летний мужчина выходил только в медицинской маске и в очках. Но все эти ухищрения не помогли ему, в ближайшее время он будет доставлен в Уфу.

Александр Шутов, сотрудник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан