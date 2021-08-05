Мошенник выманил у жителя Башкирии 775 тысяч рублей
40-летний житель Нефтекамска поверил лже-сотруднику банка и лишился 775 тысяч рублей. Горожанин поспешил обратиться в полицию.
Мужчина рассказал, что ему позвонило неизвестное лицо и представилось сотрудником банка. Звонивший сообщил о том, что деньги горожанина находятся в большой опасности.
Звонивший убедил мужчину перевести средства на безопасный счет, что он и сделал. Заявитель потерял 775 тысяч рублей, переведя их на неизвестный счет.
пресс-служба МВД Башкирии
В пресс-службе МВД Башкирии отметили, что за минувшие сутки мошенники выманили у жителей республики свыше 1,5 млн рублей.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.