В Башкирии мужчина попался на даче взятки полицейскому

По версии следствия, в конце июля 2021 года сотрудник коммерческой организации обратился к временно и.о. начальника Отдела МВД России по Ишимбайскому району с просьбой за денежное вознаграждение оказать содействие в выдаче специальной строительной техники, изъятой сотрудниками полиции в рамках проводимой проверки по факту незаконной добычи песчано-гравийной смеси на территории Ишимбайского района. Полицейский отказался от предложения, после чего сообщил в Следственный комитет о склонении его к получению взятки, после чего следователями СКР совместно с сотрудниками МВД были организованы следственно-оперативные мероприятия в отношении взяткодателя.

пресс-служба СУ СКР по РБ