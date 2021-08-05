В Башкирии парень проехал километр на угнанной машине и заглох

По предварительной версии, ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проходил по селу и заметил припаркованный автомобиль. Авто оказалось не закрыто и парень задумал посидеть в нем, чтобы отдохнуть. Заметив ключ зажигания, подозреваемый решил доехать на чужом машине до дома. Однако парень не учел, что у него не только нет прав, но и он слабо знаком с техникой управления автомобилем. В итоге он проехал всего один километр, когда машина заглохла. Он оставил легковушку на дороге и отправился в деревню пешком.

пресс-служба МВД Башкирии