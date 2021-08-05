В Башкирии парень проехал километр на угнанной машине и заглох
В Благоварском районе у 49-летнего жителя поселка Пришиб неизвестный угнал "Одиннадцатую". Мужчина оставил автомобиль возле своего дома открытым с ключами зажигания в салоне. Сельчанин поспешил обратиться в полицию.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 21-летний житель села Восточный. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что он признался в содеянном.
По предварительной версии, ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения проходил по селу и заметил припаркованный автомобиль. Авто оказалось не закрыто и парень задумал посидеть в нем, чтобы отдохнуть. Заметив ключ зажигания, подозреваемый решил доехать на чужом машине до дома. Однако парень не учел, что у него не только нет прав, но и он слабо знаком с техникой управления автомобилем. В итоге он проехал всего один километр, когда машина заглохла. Он оставил легковушку на дороге и отправился в деревню пешком.
пресс-служба МВД Башкирии
По факту угона возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
МВД по Республике Башкортостан в очередной раз предупреждают автомобилистов быть бдительными. Внимательно относитесь к своим автомобилям, не забывайте об их безопасности. Не оставляйте авто незапертым, забирайте из салона ценные вещи и деньги. Так вы сохраните в сохранности свое имущество.