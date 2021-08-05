В Стерлитамаке продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Такие поощрительные меры в организациях решили ввести, чтобы количество привитых было не менее 70 процентов. Это нужно для выработки коллективного иммунитета к вирусу. На сегодняшний день прививки на одном из нефтехимических предприятий Стерлитамака сделали более 900 человек.