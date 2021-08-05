В Башкирии из-за удара молнии сгорели два дома

Так, в Бирске по улице Социалистической молния ударила в двухэтажный частный дом. Здание воспламенилось, огонь быстро перекинулся на соседний дом и придомовые постройки.

С пожаром боролись 30 человек личного состава и 15 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось лишь через два часа. К счастью, пострадавших и погибших нет. Однако огонь уничтожил два дома, два сарая, баню и гараж.