В Башкирии из-за удара молнии сгорели два дома

Накануне, 4 августа, по Башкирии вновь прошёлся ураган. О последствиях стихии сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Фото №1 - В Башкирии из-за удара молнии сгорели два дома

Так, в Бирске по улице Социалистической молния ударила в двухэтажный частный дом. Здание воспламенилось, огонь быстро перекинулся на соседний дом и придомовые постройки.

С пожаром боролись 30 человек личного состава и 15 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось лишь через два часа. К счастью, пострадавших и погибших нет. Однако огонь уничтожил два дома, два сарая, баню и гараж.  

Фото: МЧС по РБ. 

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