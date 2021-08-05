В Башкирии за сутки в авариях пострадали 20 человек

ГИБДД Башкирии зафиксировало 4 августа 17 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 20 человек. Среди них есть дети.

Так, в Мелеузе 42-летний мужчина за рулём «Киа Рио» совершил наезд на 7-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть с папой по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнку потребовалась госпитализация.

Ещё одного ребёнка 13 лет сбили в деревне Зигановка Ишимбайского района на улице Центральной. 29-летний местный житель на «Тойота Авенсис» наехал на юного велосипедиста. Школьнику также потребовалась госпитализация.

Также авария с тяжёлыми пострадавшими произошла на 9 км автодороги Аскарово-Давлетово-Аэропорт в Абзелиловском районе. 29-летний парень за рулём «ГАЗели» допустил столкновение с «Тойота Королла», за рулём которого находился 46-летний мужчина. Помощь врачей понадобилась 44-летней пассажирке иномарки. Водитель грузового авто был пьян.