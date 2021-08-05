ХК «Салават Юлаев» провел двустороннюю игру

Уфимский «Салават Юлаев», который проводит в столице республики подготовительный сбор, провел двусторонний матч. Тренерский штаб поделил игроков на две команды «Зеленые» и «Синие». Игра проводилась в формате 3 периода по 15 минут.

За каждое нарушение судьи вместо двухминутных удалений назначали буллиты. В первом периоде ближе к голу были «Зелёные», дважды пробивавшие буллиты. Но Шумилову и Хартикайнену переиграть вратаря не удалось. Во втором периоде счет во встрече был открыт. Буллит реализовал нападающий «Синих» Михаил Воробьев.