ХК «Салават Юлаев» провел двустороннюю игру

Уфимский «Салават Юлаев», который проводит в столице республики подготовительный сбор, провел двусторонний матч. Тренерский штаб поделил игроков на две команды «Зеленые» и «Синие». Игра проводилась в формате 3 периода по 15 минут.
За каждое нарушение судьи вместо двухминутных удалений назначали буллиты. В первом периоде ближе к голу были «Зелёные», дважды пробивавшие буллиты. Но Шумилову и Хартикайнену переиграть вратаря не удалось. Во втором периоде счет во встрече был открыт. Буллит реализовал нападающий «Синих» Михаил Воробьев.
Соперники ответили двумя голами Ильдана Газимова и Александра Кадейкина. Самым результативным получился третий период. «Синим» удалось сравнять счет благодаря удачному штрафному броску Науменкова. Но затем забивали только «Зеленые». Сначала Санников снова вывел их вперед. Четвертый гол на счету еще одного новичка клуба Виктора Тихонова. Точку поставил Тему Хартикайнен. Броском из своей зоны он отправил шайбу в уже пустые ворота. 5:2 – победа «Зеленых».