В Башкирии из-за заражения коронавирусом в лагере возбудили уголовное дело

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту заражения отдыхающих коронавирусом в детском лагере.
В оздоровительном лагере «Чайка» коронавирус подхватили 45 детей и 1 сотрудник. При этом всего в учреждении отдыхали 342 ребёнка и работали 47 взрослых. Заболевших и тех, кто контактировал с ними, вывезли из лагеря. Им оказывается необходимое лечение. А территория учреждения была дезинфицирована.
Доследственная проверка установила, что руководство лагеря не в полной мере соблюдало санитарно-эпидемиологические правила. Их действиям будет дана правовая оценка.