В Башкирии из-за заражения коронавирусом в лагере возбудили уголовное дело

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту заражения отдыхающих коронавирусом в детском лагере.

Фото №1 - В Башкирии из-за заражения коронавирусом в лагере возбудили уголовное дело

В оздоровительном лагере «Чайка» коронавирус подхватили 45 детей и 1 сотрудник. При этом всего в учреждении отдыхали 342 ребёнка и работали 47 взрослых. Заболевших и тех, кто контактировал с ними, вывезли из лагеря. Им оказывается необходимое лечение. А территория учреждения была дезинфицирована.

Доследственная проверка установила, что руководство лагеря не в полной мере соблюдало санитарно-эпидемиологические правила. Их действиям будет дана правовая оценка.

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