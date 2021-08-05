В Башкирии из-за заражения коронавирусом в лагере возбудили уголовное дело

В оздоровительном лагере «Чайка» коронавирус подхватили 45 детей и 1 сотрудник. При этом всего в учреждении отдыхали 342 ребёнка и работали 47 взрослых. Заболевших и тех, кто контактировал с ними, вывезли из лагеря. Им оказывается необходимое лечение. А территория учреждения была дезинфицирована.