Жителей Башкирии предупреждают о сильном ветре и грозах

Жара, ливни и град. Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие два дня по региону пройдут грозовые дожди вкупе с сильным ветром. Велика вероятность выпадения ледяных осадков.

При этом температура воздуха днем может прогреться до отметки в +32, по югу сильная жара до +38. Завтра столбик термометра несколько понизится, но осадки сохранятся.

Накануне мощный удар стихии пришелся на Чекмагушевский район. Ураган, нанес значительный ущерб райцентру. Улицы перекрыты поваленными деревьями, слетели крыши, оборваны линии электропередач. Повреждения получили десятки жилых домов в частном секторе, образовательные учреждения, парк, объекты торговли, нежилые строения.