Житель Башкирии, который убил маму возлюбленной и брата, отправился на лечение

34-летний житель Благоварского района, обвиняемый в страшном преступлении, был направлен на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Напомним, в июле 2020 года в частном доме были обнаружены тела 39-летнего мужчины и 66-летней женщине. О жуткой находке сообщили в полицию 51-летняя и 45-летняя жительницы села, которые тоже были ранены. Оказалось, на сельчан напал 34-летний мужчина.

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый начал ревновать свою возлюбленную к брату. Тогда он схватил нож и напал на всех четверых. Ему удалось зарезать брата и маму сожительницы.