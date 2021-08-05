В Башкирии зафиксировано ещё 7 лесных пожаров

За последние сутки в Башкирии было зафиксировано ещё 7 очагов лесных пожаров. Минлесхоз республики сообщает, что площадь пожаров достигла 30,06 га.

Возгорания локализованы на территории Кананикольского лесничества, где горят участки леса в 0,7 га и 0,35 га.