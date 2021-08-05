В Башкирии зафиксировано ещё 7 лесных пожаров

За последние сутки в Башкирии было зафиксировано ещё 7 очагов лесных пожаров. Минлесхоз республики сообщает, что площадь пожаров достигла 30,06 га.
Возгорания локализованы на территории Кананикольского лесничества, где горят участки леса в 0,7 га и 0,35 га.
Пожары ещё действуют на территории Баишевского участкового лесничества (12 га), Ново-Александровского участкового лесничества (13 га), Южно-Уральского участкового лесничества (3 га), Усерганского участкового лесничества (1 га), Петровского участкового лесничества (0,01 га). Также пожар зафиксирован на территории Башкирского государственного природного заповедника (Узянское участковое лесничество) на площади 1,3 га.