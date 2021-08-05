В Башкирии выросли цены на сладкое печенье

Так, больше всего выросли цены на сладкое печенье (3,5%). Сейчас килограмм десерта можно приобрести в среднем за 115,17 рублей. Также значительно выросли цены на сухие молочные смеси для детского питания (2,7%). На 2% по сравнению с прошлой неделей выросли цены на репчатый лук и мясные консервы для детского питания.