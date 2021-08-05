Жители Уфы пожаловались на сыпь после купания на городском пляже

В социальных сетях жительница Уфы рассказала о проблеме, с которой столкнулась её семья.

Уфимка рассказала, что её дочка ходила купаться на Тёплое озеро на пляже Гольфстрим. После воды девочка пожаловалась на сильный зуд, а через день на коже ребёнка появилась красная сыпь. Женщина сообщила, что пять детей, которые купались на озере, пожаловались на такие же симптомы.

Конечно, пострадавшие обратились в больницу, где их направили в кожвендиспансер. Пока причина сыпи ещё не установлена. Однако уфимка намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить воду на городском пляже.