В Башкирии осудили мужчину, который жестоко расправился с отцом

31-летнего жителя Зианчуринского района осудили за жестокое убийство родного отца. Мужчина забил родителя ледоколом, а после повесил.
По версии следствия, между родственниками вспыхнула ссора. Тогда обвиняемый нанёс 53-летнему отцу около 29 ударов металлическим ломом и ногами. Эксперты сообщают, что мужчина скончался из-за разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома рёбер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вытащил отца на улицу и инсценировал его самоубийство. Тело несчастного повешенным обнаружили прохожие. Полиция быстро поняла, что мужчина был убит. Сына погибшего задержали, он частично признал вину, а суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.