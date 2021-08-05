В Башкирии осудили мужчину, который жестоко расправился с отцом

31-летнего жителя Зианчуринского района осудили за жестокое убийство родного отца. Мужчина забил родителя ледоколом, а после повесил.

По версии следствия, между родственниками вспыхнула ссора. Тогда обвиняемый нанёс 53-летнему отцу около 29 ударов металлическим ломом и ногами. Эксперты сообщают, что мужчина скончался из-за разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома рёбер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости.