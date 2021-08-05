В Башкирии 85% медработников прошли вакцинацию

В Башкортостане практически все медики привились от коронавируса. Это порядка 85% от общего числа. Об этом заявили в региональном Минздраве. Из числа невакцинированных в основном остались те, у кого противопоказания. Оставшиеся сделают прививку в ближайшее время.

Медики не устают напоминать, что наиболее эффективный способ защититься от COVID-19 – вакцинация. В нынешних условиях действуют все новые штаммы, которые распространяются быстрее и протекают тяжелее. Прививка же минимизирует риск заражения и развития осложнений от коронавируса.

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В настоящий момент дефицита вакцины нет, всего было поставлено более 1 млн. 65 тыс. доз вакцины – это все четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Кови Вак».

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