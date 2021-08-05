В Башкирии 85% медработников прошли вакцинацию

В Башкортостане практически все медики привились от коронавируса. Это порядка 85% от общего числа. Об этом заявили в региональном Минздраве. Из числа невакцинированных в основном остались те, у кого противопоказания. Оставшиеся сделают прививку в ближайшее время.
Медики не устают напоминать, что наиболее эффективный способ защититься от COVID-19 – вакцинация. В нынешних условиях действуют все новые штаммы, которые распространяются быстрее и протекают тяжелее. Прививка же минимизирует риск заражения и развития осложнений от коронавируса.