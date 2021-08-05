В Уфе волонтеры проекта «Мы вместе» продолжают помогать нуждающимся

В Уфе волонтеры проекта «Мы вместе» продолжают помогать пожилым, маломобильным гражданам и людям с хроническими заболеваниями. Заявки в колл-центр поступают каждый день.

По каждому адресу волонтеры уточняют список необходимых продуктов и лекарств, а также в каких магазинах их приобрести. Если определенного товара нет в наличии, то они связываются с заявителем и узнают, чем его можно заменить.

Тяжело бывает в дорогах, когда на дальние расстояния нужно ездить. А в целом это интересно, приятно бывает, что люди радуются, что ты чем-то можешь помочь. Зарина Казакбаева, волонтер

Сейчас заявок не так много, как это было в разгар пандемии. Но все же немало людей со всего города продолжают обращаться за помощью волонтеров, в том числе и с просьбой помочь оплатить коммунальные услуги. Заявки принимаются по телефону: 223-22-11. Оплата идет только стоимости продуктов.