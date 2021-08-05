Житель Башкирии избил и поджёг маму супруги

41-летний житель Белорецка предстал перед судом по обвинению в жестоком убийстве. Мужчина лишил жизни маму совей супруги.

По версии следствия, в сентябре 2020 года мужчина проводил время за распитием спиртных напитков со своей женой и её 66-летней мамой. В один момент между ним и пенсионеркой вспыхнула ссора. Тогда мужчина ударил её металлическим стулом, облил бензином и поджёг.

Женщину госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела. Три недели врачи боролись за жизнь пострадавшей, но спасти так и не смогли.