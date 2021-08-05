Владимир Путин посетит Башкирию 6 августа

Президент России прибудет с рабочий поездкой в Башкирию завтра, 6 августа.
Владимир Путин посетит Абзелиловский район. Глава государства примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», который относится к группе компаний «Ласселсбергер». Производство позволит сократить импорт белого цемента, а также создаст новую точку промышленного роста.
В Башкирии Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Также президент встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, с которым обсудит вопросы ликвидации последствий сильнейшего пожара.