Владимир Путин посетит Башкирию 6 августа

Президент России прибудет с рабочий поездкой в Башкирию завтра, 6 августа.

Владимир Путин посетит Абзелиловский район. Глава государства примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс», который относится к группе компаний «Ласселсбергер». Производство позволит сократить импорт белого цемента, а также создаст новую точку промышленного роста.