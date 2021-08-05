В Башкирии змея укусила туриста

Сегодня, 5 августа, в службу спасения обратился мужчина и 9-летний ребёнок. Местный житель рассказал, что его укусила змея.

Оказалось, мужчина с сыном отправился в небольшое однодневное путешествие до горы Ялангас в Белорецком районе. На обратном пути семья заметила змею, и сельчанин решил её поймать. Именно в этот момент, чтобы защитить себя, змея укусила мужчину.

Когда спасатели прибыли на место инцидента, пострадавший плохо себя чувствовал, его рука сильно опухла. Спасатели спустили семью на квадроцикле в посёлок Отнурок, где пострадавшего ждала скорая помощь. Мужчину госпитализировали.