Сорванные крыши и перебои с электричеством: в Башкирии подсчитывают ущерб от урагана

Сразу в семи районах республики, пострадавших от урагана, сегодня продолжались восстановительные работы. Разрушения от сильного ветра произошли в Аургазинском, Бирском и Дюртюлинском районах. Но больше всех пострадало село Чекмагуш. Там порывы ветра снесли кровли сразу 15 многоквартирных домов.

Ясная погода и жара. Ничто не предвещало беды. Но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, начался сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю.

Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимало, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители.

Первый раз я такое видела, очень сильно испугалась Руза Мингазова, жительница с. Чекмагуш

Спрятаться хотела, окно закрыть не могу, ветер, окно закрыть не могу. Потом крышу подняло. Римма Тихонова, жительница с. Чекмагуш

Крыша их многоэтажки не пострадала. А вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. В общей сложности в селе Чекмагуш ураган повредил крыши 15 многоквартирных домов. Целый день в райцентре продолжались работы по ликвидации последствий стихии.

Сегодня мы собираем вот именно улетевшее железо, спиливаем обвалившиеся деревья, ну и сметаем весь мусор, смет, который вчера намело. Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района

К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом поставили задачу – возобновить подачу электричества. Ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения.

В принципе у всех ночью был свет. Это сейчас мы переделываем то, что вчера сделали на скорую руку, чтобы у людей был свет. Ильнур Гусейнов, инженер Чекмагушевских электросетей

Работы продолжались всю ночь. Восстановить сети помогли также энергетики из Илишевского и Буздякского районов, а вот разбирать завалы сегодня уже приехали спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Угрожающие факторы устранить, чтобы не упало кому-нибудь на голову. Разобрать завалы, возможно, опять будет какой-то ветер, это будет еще хуже, тут кровля может до конца сойти. Сергей Егоров, начальник смены аварийно-спасательной службы