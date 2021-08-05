Сорванные крыши и перебои с электричеством: в Башкирии подсчитывают ущерб от урагана

Сразу в семи районах республики, пострадавших от урагана, сегодня продолжались восстановительные работы. Разрушения от сильного ветра произошли в Аургазинском, Бирском и Дюртюлинском районах. Но больше всех пострадало село Чекмагуш. Там порывы ветра снесли кровли сразу 15 многоквартирных домов.
Ясная погода и жара. Ничто не предвещало беды. Но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, начался сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю.
Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимало, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители.
Крыша их многоэтажки не пострадала. А вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. В общей сложности в селе Чекмагуш ураган повредил крыши 15 многоквартирных домов. Целый день в райцентре продолжались работы по ликвидации последствий стихии.
К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом поставили задачу – возобновить подачу электричества. Ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения.
Работы продолжались всю ночь. Восстановить сети помогли также энергетики из Илишевского и Буздякского районов, а вот разбирать завалы сегодня уже приехали спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Разрушая один и обходя другой. Как в шахматном порядке шквалистый ветер выборочно срывал крыши домов. Стихийная партия была недолгой, но печальной. По предварительным подсчетам, ущерб составляет как минимум 15 миллионов рублей. Подрядным организациям предстоит в максимально сжатые сроки восстановить пострадавшую кровлю многоэтажек.