Врач о последствиях коронавируса: «Осложнения катастрофические»

В Башкортостане практически все медики привились от коронавируса. Об этом заявили в региональном Минздраве. Из числа невакцинированных в основном остались те, у кого противопоказания. Уже в сентября может быть пройден рубеж в 60% среди сделавших прививку.

На счету кардиохирурга Рамиля Ижбульдина десятки, если не сотни проведенных операций. В период пандемии работы стало только больше, как и ответственности. Чтобы обезопасить не только себя, но и пациентов врач решился на вакцинацию. Мужчина не скрывает: прежде долго изучал литературу и научные статьи. После чего вопрос о необходимости прививки уже не стоял.

Осложнения после ковида вообще катастрофические: пневмония, заболевания сосудов, сердца, других органов. Даже после лечения массивной гормонотерапии. Организм восстанавливается очень тяжело. Рамиль Ижбульдин, заведующий отделением сосудистой хирургии Республиканского кардиоцентра

Врачи лучше других знают о последствиях коварной болезни. В кардиоцентре из числа всех сотрудников непривитыми остались всего 13 человек. Да и у тех уважительные причины.

У кого-то есть противопоказания, но в целом на сегодня у нас есть план по вакцинации сотрудников. Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

В целом же по республике привились 85% медиков. В вопросе вакцинации все чаще говорят не столько о личной, сколько коллективной ответственности. Ведь чтобы остановить пандемию, привиться должно не менее 60% всего населения.

В настоящий момент мы приближаемся к 1 млн, вакцинированы более 965 тысяч граждан, которые получили первый компонент. Полностью вакцинация завершена у 650 человек. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан