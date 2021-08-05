Врач о последствиях коронавируса: «Осложнения катастрофические»

В Башкортостане практически все медики привились от коронавируса. Об этом заявили в региональном Минздраве. Из числа невакцинированных в основном остались те, у кого противопоказания. Уже в сентября может быть пройден рубеж в 60% среди сделавших прививку.
На счету кардиохирурга Рамиля Ижбульдина десятки, если не сотни проведенных операций. В период пандемии работы стало только больше, как и ответственности. Чтобы обезопасить не только себя, но и пациентов врач решился на вакцинацию. Мужчина не скрывает: прежде долго изучал литературу и научные статьи. После чего вопрос о необходимости прививки уже не стоял.
Врачи лучше других знают о последствиях коварной болезни. В кардиоцентре из числа всех сотрудников непривитыми остались всего 13 человек. Да и у тех уважительные причины.
В целом же по республике привились 85% медиков. В вопросе вакцинации все чаще говорят не столько о личной, сколько коллективной ответственности. Ведь чтобы остановить пандемию, привиться должно не менее 60% всего населения.
На сегодня до 70% всех случаев инфицирования коронавирусом связаны с дельта-штаммом. Он распространяется быстрее, а болезнь протекает тяжелее. Массовая вакцинация поможет не только прервать цепочку заражений, но и предотвратить появление новых вариантов инфекции.