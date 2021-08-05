Победителям акции «Здоровая Уфа» вручили путевки в санатории

Сегодня в столице республики 22-м победителям акции «Здоровая Уфа» вручили путевки в санатории. Розыгрыш проходил в прямом эфире 31 июля среди тех, кто проходил вакцинацию от COVID-19 в прививочном пункте в Конгресс-холле.

К слову, он самый большой в Приволжском округе. За победу боролись более 2,5 тысяч человек. Победители отправятся на двухнедельный отдых в 8 санаториев республики.