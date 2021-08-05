В Уфе прошел финал V Спартакиады молодежи России по современному пятиборью

В столице республики собрались самые перспективные юниоры и юниорки страны. Соревнования прошли на двух площадках. Плавание и фехтование принял Центр cпортивной подготовки, а конкур и комбинированная эстафета состоялись на ипподроме «Акбузат».

На первый взгляд это обычный фехтовальный поединок, однако нет. У пятиборцев правила в данной дисциплине иные. Каждый спортсмен, а их больше 30, должен провести бой до первого укола со всеми соперниками. Выиграть в каждом поединке – задача сложная, но выполнимая.

Егор Громадский приехал на финал спартакиады в качестве безоговорочного фаворита. В нынешнем сезоне спортсмен уже успел выиграть несколько медалей на чемпионате мира. Несмотря на это к каждому старту относится предельно сосредоточено. В Уфе он вновь не оставил соперникам шансов, уверенно выиграв золото.

Олимпиада через три года. Стремлюсь к ней. Егор Громадский, призер Чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров

А лучшим среди башкириских спортсменов стал Артур Сабирхузин. В окончательном рейтинге он шестой. Но этот результат – неплохое начало для перспективного юниора. Артур – сын чемпиона мира по пятиборью Рустема Сабирхузина. Его отец больше 30 лет назад тоже начинал свою карьеру в Уфе. Затем не раз выигрывал планетарное первенство. Арутр не мог не пойти по стопам папы.

Собой доволен на четыре из пяти, надо работать. Артур Сабирхузин, кандидат в мастера спорта России по современному пятиборью

Финал Спартакиады собрал в Уфе будущих лидеров сборной страны. В командном первенстве никому не оставили шансов Москва и Московская область. И неспроста, ведь в столичном регионе тренируются сильнейшие пятиборцы, в том числе и Гульназ Губайдулина и Ульяна Баташова, которые когда-то начинали в нашей республике. А сейчас они уже в Токио на главном турнире в своей жизни.

Мы очень за них болеем, они наши. Станислав Новиков, директор школы современного пятиборья Республики Башкортостан

Финал спартакиады молодежи России по пятиборью неспроста прошел в Уфе. Здесь планируют уже в следующем сезоне провести не менее трех всероссийских турниров.

База отличная. А сегодня все лучшие, вся борьба впереди. Алексей Карташов, главный судья соревнований