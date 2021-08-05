Завод «Ойлтиммаш» в Кумертау вдвое ускорил время производства оборудования

Участниками национального проекта «Производительность труда» стали 106 предприятий республики. Одно из них – кумертауское предприятие «Ойлтиммаш», которое ускорило время создания нефтегазового оборудования в два раза благодаря проекту. Организация является одним из первых резидентов территории опережающего социально-экономического развития Кумертау.

Это площадка термической резки одного из двух участков большого цеха «Ойлтиммаш», который находится в селе Маячный города Кумертау. Здесь происходит сборка аппаратов для нефтегазового оборудования. Завод принял участие в национальном проекте «Производительность труда», благодаря чему предприятию удалось сократить время протекания процесса с 480 до 240 часов, а объем незавершенного производства – с 24 до 11 штук.

Предприятие «Олтиммаш» было создано в 2017 году. Оно является подразделением компании «Ойлтимм». Тогда у истоков завода стояло около 90 человек.

За четыре года штат сотрудников увеличился более чем в три раза. Сейчас на предприятии трудятся порядка 300 человек. Ведь вместе с заказчиками на завод начали приходить молодые специалисты.

Растет и производительность организации. Ведь в одном из пролетов бывшего завода «Искра» расположился новый участок предприятия «Ойлтиммаш» площадью 22 000 квадратных метров.