В Уфе из-за избиения детей в подъезде возбуждено уголовное дело

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении семейного дебошира. 34-летнего жителя города подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а точнее – применении насилия к ним.

Эти кадры с камеры видеонаблюдения разлетелись накануне по всем соцсетям. 3 августа пьяный мужчина около подъезда на улице Летчиков толкнул своего 3-летнего сына, а в коридоре дома поднял руку на свою 9-летнюю падчерицу. Глава семейства схватил девочку за волосы и ударил об стену.