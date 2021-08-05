Жители Уфы жалуются на внезапное отключение газа

Жильцы 16 квартир в частном секторе Уфы оказались в сложной ситуации. Им отключили подачу голубого топлива. Теперь приготовление пищи стало невозможным. Ресурсоснабжающая организация с претензиями не согласна.
С тех пор, как отрезали газовую трубу, ни утро, ни день, ни вечер добрым назвать сложно. Жительница дома №21 по улице Гоголя в Уфе Римма Алексанян говорит, что теперь не знает, как приготовить еду, чтобы накормить детей. Так как в доме был газ, бытовую электротехнику не закупали.
В такой же растерянности собственники еще 15 квартир. По одному адресу фактически три жилых дома. Как заявили в филиале компании «Газпром газораспределение Уфа», подача голубого топлива прекратилась в связи с ремонтными работами, о которых жильцов предупреждали: на досках информации размещали соответствующие объявления. Неудобства придется потерпеть еще около недели.
Каждый месяц собственники жилья платят около четырех тысяч рублей. После того, как проблема решится, уфимцы намерены обратится с заявлениями для перерасчета. Ситуация стала для них незапланированной и потребовала срочных трат.