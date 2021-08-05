Жители Уфы жалуются на внезапное отключение газа

Жильцы 16 квартир в частном секторе Уфы оказались в сложной ситуации. Им отключили подачу голубого топлива. Теперь приготовление пищи стало невозможным. Ресурсоснабжающая организация с претензиями не согласна.

С тех пор, как отрезали газовую трубу, ни утро, ни день, ни вечер добрым назвать сложно. Жительница дома №21 по улице Гоголя в Уфе Римма Алексанян говорит, что теперь не знает, как приготовить еду, чтобы накормить детей. Так как в доме был газ, бытовую электротехнику не закупали.

Я сейчас по всем инстанциям пойду, буду бить во все колокола, потому что, как мне элементарно покормить детей? Я уже голову сломала. Я же не могу их постоянно кормить бутербродами, лапшой быстрого приготовления, которую я не приветствую. Я в полной растерянности. Римма Алексанян, жительница г.Уфы

В такой же растерянности собственники еще 15 квартир. По одному адресу фактически три жилых дома. Как заявили в филиале компании «Газпром газораспределение Уфа», подача голубого топлива прекратилась в связи с ремонтными работами, о которых жильцов предупреждали: на досках информации размещали соответствующие объявления. Неудобства придется потерпеть еще около недели.

Отключение трех жилых домов 16 квартира по адресу: Гоголя, 21 в Уфе проводилось из-за проведения технических работ. Возобновление подачи газа будет осуществлено после проведения работ: замены участка газпровода на вводе в жилой дом. 11 августа предполагается, что работы завершат и подача возобновится в квартирах. Татьяна Ибрагимова, начальник службы внутридомового газового оборудования южного района филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Уфе