Жительница Уфы убила свою знакомую из-за мужчины

Когда мужчина вышел в другую комнату, 35-летняя подозреваемая нанесла потерпевшей два удара ножом в грудь и спину, от которых последняя скончалась на месте. Первоначально подозреваемая, будучи неоднократно судимой, пыталась запутать следствие, выдвигая различные версии произошедшего, ложно обвинив третьего участника застолья и их общего знакомого, который в тот день находился в другом месте. Однако, благодаря совокупности собранных доказательств, проведенным допросам и очным ставкам между свидетелями и подозреваемой, женщина в итоге созналась в содеянном.

пресс-служба СУ СКР по РБ