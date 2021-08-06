Жительница Уфы убила свою знакомую из-за мужчины

В минувший вторник, 3 августа, было обнаружено тело 36-летней уфимки в своей квартире с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Трагедия произошла второго августа. Один мужчина и две женщины распивали в коммунальной квартире погибшей спиртные напитки. В ходе застолья между двумя женщинами вспыхнул конфликт на почве ревности к мужчине, находившемуся с ними, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Когда мужчина вышел в другую комнату, 35-летняя подозреваемая нанесла потерпевшей два удара ножом в грудь и спину, от которых последняя скончалась на месте. Первоначально подозреваемая, будучи неоднократно судимой, пыталась запутать следствие, выдвигая различные версии произошедшего, ложно обвинив третьего участника застолья и их общего знакомого, который в тот день находился в другом месте. Однако, благодаря совокупности собранных доказательств, проведенным допросам и очным ставкам между свидетелями и подозреваемой, женщина в итоге созналась в содеянном.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Следователи провели первоначальные следственные действия и назначили комплекс судебных экспертиз. Задержанную заключили под стражу.