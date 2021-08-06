В Уфе подвели итоги городского конкурса на лучший балкон и дворовую клумбу

Конкурс стартовал в мае. В этом году на участие поступило более 80 заявок от жителей. Комиссия провела объезд адресов-участников, а затем определила победителей.

Самой примечательной дворовой клумбой оказался объект, за которым ухаживали Гульшат Насенник и ее соседи. Одним из критериев в конкурсе было разнообразие цветов в клумбах. В номинации «Райский уголок на моем балконе» первое место заняла Любовь Чука.