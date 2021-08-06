Публицист Шамиль Валеев выпустил книгу «Мемуары уфимского школьника»

Свою первую книгу «Мемуары уфимского школьника» выпустил публицист, руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана Шамиль Валеев. В издании на 300 страницах он рассказал о поколении, на взросление которого пришлась перестройка: Советский союз рухнул и начала создаваться современная Россия.

Автор включил в книгу истории с известными уфимцами – музыкантами Земфирой Рамазановой, Юрием Шевчуком и другими прославившими город земляками. По словам Шамиля Валеева, над дебютной работой в качестве писателя он трудился в течение трех лет.

Я хотел передать ощущение доброго, нормального и не очень амбициозного человека, к которому относится мое поколение. Я уверен, что на нас, на поколении из 70-х, сейчас вся страна и вся республика держится. Мы – советские школьники, пионеры, комсомольцы, которые учились жить в одной стране, и оказались неожиданно для себя в другой стране. Такой травматичный опыт, который мы пережили с достоинством.

Шамиль Валеев, автор книги «Мемуары уфимского школьника» 
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