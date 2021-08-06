В Башкирии 90% врачей прошли вакцинацию от коронавируса

Как только появилась возможность ревакцинироваться — это сделала. Пришла в свою поликлинику, заполнила необходимые документы, осмотр у врача терапевта, получила допуск и вот уже в прививочном кабинете. Проверено: очередей нет. Почему привилась повторно? Очень просто, потому, что ценю каждый момент своей жизни, потому, что хочу жить качественно, не отвлекаться от активной жизни и не выпадать из обоймы, не терять в деньгах из-за больничного листа, не выношу вмешательства в мой уклад жизни и уж тем более, ковидного вируса. Да вообще — это мой выбор, и он правильный!

Наталия Валиева, заведующий отделением медицинской профилактики Нефтекамской городской больницы