В Башкирии 90% врачей прошли вакцинацию от коронавируса

Почти 90% медицинских сотрудников в Башкирии успешно прошли вакцинацию от коронавируса. Почти все сотрудники привились «Спутником V». Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Ещё в сентябре 2020 года, когда в республику поступила первая партия вакцины, врачи стали приоритетной группой по вакцинации, ведь они каждый день сталкиваются с вирусом.
Медицинские работники понимают, что единственным правильным шагом в борьбе с пандемией является вакцинация и создание коллективного иммунитета, а не дожидаться распространения Сovid-19 и новых случаев возникновения болезней. Большой процент привитых среди медицинского персонала показывает доверии врачей к вакцине.Максим забелин, министр здравоохарнения РБ
Врачи, которые прошли вакцинацию, рассказали о своём решении, переживаниях за здоровье жителей республики и, конечно же, близких.
Я перенес коронавирусную инфекцию в августе 2020 года. Знал, что со временем уровень антител снизится, поэтому и принял решение привиться и обезопасить себя и пациентов. Сделал вакцину летом этого года. У нас в отделении привиты все специалисты. Нужно было коллегам показать пример. Безусловно, как и у любого лекарственного препарата, в вакцине есть побочные эффекты. Но их риск гораздо ниже, чем возможность заболеть коронавирусной инфекцией без прививки с неизвестным и неблагоприятным результатом.Тимур Хафизов, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения #2 республиканского кардиологического центра
Как только появилась возможность ревакцинироваться — это сделала. Пришла в свою поликлинику, заполнила необходимые документы, осмотр у врача терапевта, получила допуск и вот уже в прививочном кабинете. Проверено: очередей нет. Почему привилась повторно? Очень просто, потому, что ценю каждый момент своей жизни, потому, что хочу жить качественно, не отвлекаться от активной жизни и не выпадать из обоймы, не терять в деньгах из-за больничного листа, не выношу вмешательства в мой уклад жизни и уж тем более, ковидного вируса. Да вообще — это мой выбор, и он правильный!Наталия Валиева, заведующий отделением медицинской профилактики Нефтекамской городской больницы
Несмотря на наличие антител к коронавирусной инфекции, я прошёл первый этап вакцинации, чтобы быть уверенным в своем здоровье и не подвергать опасности окружающих. На сегодняшний день самый эффективный способ защиты от коронавируса — это вакцинация. Не откладывайте ее на потом, сделайте сейчас. Наше здоровье — в наших руках!Илдар Минниахметов, директор республиканского медико-генетического центра
Первый курс вакцинации я прошла в декабре 2020 года, когда республика получила первую партию Спутника V — 11 и 31 декабря. Шла на вакцинацию абсолютно без иммунитета к вирусу. После полного курса выработались отличные антитела. На сегодняшний день пошел 8-й месяц после введения первого компонента Cпутника, гуморальный иммунитет по результатам исследования есть, но значительно снизился. По рекомендациям Минздрава через полгода необходимо пройти повторную вакцинацию. Болеть коронавирусом, у меня лично, в планах нет!Екатерина Манцурова, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением республиканской клинической психиатрической больницы
Я люблю свою семью и с уважением отношусь к своим коллегам и пациентам, поэтому я сделала прививку Гам-ковид от новой коронавирусной инфекции, чтобы сохранить здоровье своих пациентов, своих родных и близких. Мы медики понимаем необходимость вакцинирования, потому что находимся на передовом участке борьбы с опасной болезнью. Призываю всех проявить гражданскую ответственность и сделать прививку! Берегите себя и друг друга!Наталья Абдуллина, заведующая лечебно-хирургическим отделением Детской стоматологической поликлиники № 3 Уфы
У меня нет сомнений в качестве вакцины, так как уже накоплен достаточный опыт применения вакцины. Защита организма позволяет мне жить полной жизнью без длительных «пауз» на болезни и реабилитацию. Вакцинация для меня это снижение риска тяжелых и фатальных осложнений. Даже если я заболею, то перенесу инфекцию в легкой форме и восстановлюсь быстрее.Алиса Мамаева, главный врач поликлиники №32
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией не становится легче, с каждой последующей волной и с появлением новых штаммов течение болезни меняется, больше тяжелых случаев. А, как говорится, болезнь лучше предупредить, чем ее лечить. Специфической профилактикой всегда была, есть и будет вакцинация. Поэтому решение о прививке было принято сразу, как только появилась возможность вакцинироваться. Глубоко убеждена, что не ошиблась. И рекомендую всем!Наталья Кудрявцева, заведующий отделом управления качеством медицинской помощи, врач-эндоскопист больницы №13
Я вакцинирован потому что считаю, что это единственный логичный и безболезненный способ пережить пандемию, и окончательно забыть про все ограничения, которые она внесла в нашу привычную жизнь. Один простой укол, который может спасти жизнь, что немаловажно не только вашу, но и сотен людей вокруг вас.Александр Шереметьев, врач паллиативной медицинской помощи уфимской поликлиники №32