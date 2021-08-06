СК Башкирии расследует информацию о гибели ветерана после отказа в госпитализации

В социальных сетях широко распространилась информация о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Уфы, который скончался после отказа в госпитализации. Сообщение проверяет следственный комитет республики.

Известно, что пенсионеру стало плохо у себя дома. Однако прибывшие на вызов медики отказали ветерану в госпитализации. Впоследствии 94-летний уфимец скончался.