СК Башкирии расследует информацию о гибели ветерана после отказа в госпитализации

В социальных сетях широко распространилась информация о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Уфы, который скончался после отказа в госпитализации. Сообщение проверяет следственный комитет республики.
Известно, что пенсионеру стало плохо у себя дома. Однако прибывшие на вызов медики отказали ветерану в госпитализации. Впоследствии 94-летний уфимец скончался.
Следственный комитет проводит доследственную проверку, опрашиваются родственники, близкие ветерана и очевидцы произошедшего, врачи. Также предстоит проверить соответствующую документацию и провести судебно-медицинскую экспертизу.