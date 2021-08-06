В Башкирии из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь

В Хайбуллинском районе эвакуировали отдыхающих и сотрудников детского лагеря «Аксарлак». В районе бушует лесной пожар, который подходит к оздоровительному учреждению.

Как сообщает глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов, из учреждения вывезли 79 человек – 69 детей и 10 педагогов. Отдыхающие и сотрудники были доставлены в село Акъяр. При этом на ближайшей к лагерю территории работают бульдозеры – прокладываются заградительные минерализованные полосы и обустраивается водяная преграда.