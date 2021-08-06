В Башкирии усилят борьбу с нарушителями тишины в ночное время

В Башкирии планируется изменить порядок рассмотрения административных дел о нарушении тишины в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
Сейчас заявления о нарушении тишины рассматривают административные комиссии. Если удаётся довести дело до логического конца, нарушители обязаны выплатить штраф: для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 8 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении покоя граждан штрафы увеличиваются.
Однако Госсобрание Башкирии считает, что такой порядок рассмотрения дел недостаточно эффективен. Поэтому было принято решение передать данную категорию дел от административных комиссий в ведение мировых судей.