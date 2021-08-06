В Башкирии усилят борьбу с нарушителями тишины в ночное время

В Башкирии планируется изменить порядок рассмотрения административных дел о нарушении тишины в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Фото №1 - В Башкирии усилят борьбу с нарушителями тишины в ночное время

Сейчас заявления о нарушении тишины рассматривают административные комиссии. Если удаётся довести дело до логического конца, нарушители обязаны выплатить штраф: для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 8 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении покоя граждан штрафы увеличиваются.

Однако Госсобрание Башкирии считает, что такой порядок рассмотрения дел недостаточно эффективен. Поэтому было принято решение передать данную категорию дел от административных комиссий в ведение мировых судей.

За 2020 год административные комиссии в республике рассмотрели более шести тысяч дел по таким правонарушениям. Процедура настолько длительная и обширная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Отсутствие реальных санкций приводит к пренебрежению нормами закона, и получается замкнутый круг. Передача полномочий от административных комиссий мировым судьям направлена на оптимизацию производства по данной категории дел.

 Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 
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