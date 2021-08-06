В Башкирии усилят борьбу с нарушителями тишины в ночное время

За 2020 год административные комиссии в республике рассмотрели более шести тысяч дел по таким правонарушениям. Процедура настолько длительная и обширная, что привлечь нарушителей к ответственности удается далеко не всегда. Отсутствие реальных санкций приводит к пренебрежению нормами закона, и получается замкнутый круг. Передача полномочий от административных комиссий мировым судьям направлена на оптимизацию производства по данной категории дел.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ