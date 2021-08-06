В Уфе найдены трупы кошек с пулевыми ранениям

Жители Уфы стали свидетелями жуткой картины. Всё чаще у торгового центра «Олимп» очевидцы стали замечать трупы кошек. Оказалось, животные скончались из-за пулевых ранений.
Как сообщает Mash Вatash, около девяти тел несчастных животных насчитали уфимцы за всё лето. Среди убитых не только бродячие кошки, но и домашние, которые выходили на прогулку недалеко у дома.
Сотрудники торгового центра рассказали, что видели подростков 16-18 лет с травматическими пистолетами. Хозяйка одного из убитых животных написала заявление, однако пока правоохранительные органы не занимаются расследованием произошедшего.
Фото: Mash Вatash