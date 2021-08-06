В Уфе 16-летний подросток на иномарке влетел в дом

Накануне, 5 августа, зафиксирована серьёзная авария с участием 16-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

Инцидент произошёл на улице Мечетлинской напротив дома №24. Около четырёх часов ночи 16-летний подросток за рулём «Фольксваген Поло» допустил наезд на припаркованный «Форд Фокус». От удара машину отбросило на забор и дом.

Пострадавший водитель был госпитализирован с различными травмами. Водительских прав у парня не было. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.