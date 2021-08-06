В Башкирии продолжают действовать 4 лесных пожара

Госкомитет РБ по ЧС рассказал о борьбе с лесными пожарами в республике. По состоянию на 6 августа, в Башкирии продолжают действовать 4 пожара.

Общая площадь лесных пожаров составляет 673,4 га. В общей сложности с возгораниями борются 220 пожарных, добровольцев, волонтёров и 81 единица спецтехники.

Самый крупный пожар полыхает в Хайбуллинском районе. Координацию работы пожарных осуществляет председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, который прибыл в район. Пресс-служба ведомства сообщает, что угрозы населенным пунктам нет.