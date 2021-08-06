Жительница Башкирии выгоняла своих детей на улицу ночью в мороз

В Благовещенске 38-летняя мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Фото №1 - Жительница Башкирии выгоняла своих детей на улицу ночью в мороз

С сентября по декабрь 2020 года женщина систематически издевалась над собственными детьми – 13-летним сыном и 11-летней дочкой. Она выгоняла малышей на улицу по ночам без одежды, избивала и совершала эмоциональное насилие. Женщина злоупотребляет алкоголем и совершала насильственные действия в отношении детей в состоянии опьянения.

Обвиняемая признаёт свою вину. Дети изъяты из семьи и временно переданы на воспитание бабушке. Женщину ограничили в родительских правах. Теперь горожанку ждёт суд.

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