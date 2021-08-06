Жительница Башкирии выгоняла своих детей на улицу ночью в мороз

В Благовещенске 38-летняя мать двоих детей предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

С сентября по декабрь 2020 года женщина систематически издевалась над собственными детьми – 13-летним сыном и 11-летней дочкой. Она выгоняла малышей на улицу по ночам без одежды, избивала и совершала эмоциональное насилие. Женщина злоупотребляет алкоголем и совершала насильственные действия в отношении детей в состоянии опьянения.