Над Уфой кружил самолет летного отряда Президента России

Сегодня над Уфой заметили самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", который сделал над городом четыре круга, а на пятом круге полетел обратно через Татарстан.

За полетом борта №1 следили сотни людей. Поначалу казалось, что именно на нем прибывает Владимир Путин, который сегодня должен был совершить рабочую поездку в Челябинскую область с приземлением в Магнитогорске, а далее - отправиться в Абзелиловский район Башкортостана, где пройдет открытие завода «Цемикс» и рабочая встреча с Радием Хабировым.

Сделав 4 круга над Уфой, самолет СЛО "Россия" улетел обратно.

Тем временем на карте сервиса Flight Radar появился Ту-204, также принадлежащий спецотряду, который перевозит Президента России. Буквально недавно борт приземлился в аэропорту Магнитогорска.

Отметим, что по данным сервиса FlightAware самолет, круживший над Уфой, уже совершал такой же рейс из аэропорта Внуково в Москве и обратно с разворотом над Уфой 3 августа.