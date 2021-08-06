В Уфе поймали мужчин, которые подожгли машину юриста

Инцидент произошёл прямо у дома уфимки по улице Цюрупа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух мужчин, которые ночью подобрались к автомобилю, залили под капот какую-то жидкость, а после подожгли. Причиненный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались безработные, ранее судимые мужчины 43 лет. Скорее всего, поджигатели лишь исполнители заказа, ведь пострадавшая работает юристом, и произошедшее может быть связано с её профессиональной деятельностью. Теперь предстоит выйти на след заказчика. Было возбуждено уголовное дело.