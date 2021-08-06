Эксперты рассказали о трендах выборного сезона 2021 года

В 2021 году к выборам депутатов Государственной думы 19 сентября было зарегистрировано свыше 3 тысяч кандидатов по спискам и около 1,5 тысяч кандидатов по одномандатным округам.
26 партий из 30 зарегистрированных Министерством юстиций выдвинули своих кандидатов всех уровней. На выборы в Госдуму ЦИК заверил списки 15 партий, 14 из которых имеют право участвовать без сбора подписей. На регистрацию списков партий у ЦИК по закону 10 дней со дня подачи документов. После завершения этапа регистрации списков партий на выборы в Госдуму ЦИК проведет жеребьевку по определению очередности, в которой партии будут стоять в избирательных бюллетенях.
Эксперты Башкирии рассказали о федеральных и региональных трандах этого выборного сезона. Специалисты отметили, что параметры конкуренции с предыдущим избирательным циклом изменились.
Фото: РИА Новости.