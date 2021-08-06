Эксперты рассказали о трендах выборного сезона 2021 года

Выборный цикл проходит в более сложных условиях, чем предыдущий. Ухудшилось социально-экономическое самочувствие населения, в том числе и из-за пандемии. На этом фоне, например, управляющие компании нещадно подсовывают жильцам многоквартирных домов прошлогодние перерасчеты за содержание с недостачей более 20% от уплачиваемых сумм за год, тем самым нагнетая неприятие электората и провоцируя рост протестных настроений. По сравнению с выборами 2016 г., заметно снижение запроса со стороны власти на повышение явки на участки, в т.ч. посредством технологических проектов. Также в этом сезоне почти сошла на нет прямая агитация за кандидатов от партии власти. Например, в разгар агитационной кампании фиолетовых билбордов по г. Уфе не встретишь, по той же причине - не вызывать неприязнь избирателя. Другие партии в затишье, даже не пытаются лоббировать дебаты, чтобы "не спугнуть" надежду на протестное голосование.

Константин Кузьминых, Политолог, кандидат экономических наук, доцент УГНТУ, эксперт АСИ по направлению «Образование и кадры»