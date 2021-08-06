Эксперты рассказали о трендах выборного сезона 2021 года

В 2021 году к выборам депутатов Государственной думы 19 сентября было зарегистрировано свыше 3 тысяч кандидатов по спискам и около 1,5 тысяч кандидатов по одномандатным округам.

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26 партий из 30 зарегистрированных Министерством юстиций выдвинули своих кандидатов всех уровней. На выборы в Госдуму ЦИК заверил списки 15 партий, 14 из которых имеют право участвовать без сбора подписей. На регистрацию списков партий у ЦИК по закону 10 дней со дня подачи документов. После завершения этапа регистрации списков партий на выборы в Госдуму ЦИК проведет жеребьевку по определению очередности, в которой партии будут стоять в избирательных бюллетенях.

Эксперты Башкирии рассказали о федеральных и региональных трандах этого выборного сезона. Специалисты отметили, что параметры конкуренции с предыдущим избирательным циклом изменились.

Большое количество кандидатов и партий, принимающих участие в выборах, свидетельствует о том, что российская избирательная система достигла весьма высокого уровня конкуренции. К примеру, известно, что в США всего 2 партии, в Швеции – 12. Такой уровень конкуренции в Российской Федерации вполне отвечает запросам населения на обновление и усиливает актуальность обращения партий к новым молодым, активным кандидатам, новым политическим технологиям, кадровым партийным лифтам. Иначе эти выборы могут оказаться крайними для тех, кто проигнорирует эти новации.

Азат Янгиров, Ректор Института развития образования Республики Башкортостан, Доктор экономических наук

Избирательная кампания характеризуется тем, что представлен широкий перечень идеологических направлений, предприняты беспрецедентные меры по обеспечению открытости за ходом голосования. Обращает на себя внимание омоложение списков кандидатов, большое количество общественных активистов. Ждем, что данные тенденции выльются и в интересный, прогрессивный состав избираемых органов власти.

Данияр Абдрахманов, Ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. Кандидат философских наук

Выборный цикл проходит в более сложных условиях, чем предыдущий. Ухудшилось социально-экономическое самочувствие населения, в том числе и из-за пандемии. На этом фоне, например, управляющие компании нещадно подсовывают жильцам многоквартирных домов прошлогодние перерасчеты за содержание с недостачей более 20% от уплачиваемых сумм за год, тем самым нагнетая неприятие электората и провоцируя рост протестных настроений. По сравнению с выборами 2016 г., заметно снижение запроса со стороны власти на повышение явки на участки, в т.ч. посредством технологических проектов. Также в этом сезоне почти сошла на нет прямая агитация за кандидатов от партии власти. Например, в разгар агитационной кампании фиолетовых билбордов по г. Уфе не встретишь, по той же причине - не вызывать неприязнь избирателя. Другие партии в затишье, даже не пытаются лоббировать дебаты, чтобы "не спугнуть" надежду на протестное голосование.

Константин Кузьминых, Политолог, кандидат экономических наук, доцент УГНТУ, эксперт АСИ по направлению «Образование и кадры»

Применительно к предстоящим выборам в Госдуму, хотелось бы отметить высокую степень идеологического многообразия среди партий, выдвинувших свои списки. В избирательном бюллетене будет представлен максимально возможный идейно-политический спектр (коммунисты, социал-демократы, центристы, либералы, умеренные национал-патриоты). При этом, необходимо отметить последовательную работу, которая проводится в стране по недопущению использования института выборов отдельными радикально настроенными представителями политических движений, которые уже прямо апеллируют к зарубежной поддержке и отрицают саму ценность российской государственности. Все это придает политической конкуренции цивилизованный характер, она, как и в развитых демократиях, протекает в определенных правовых и ценностно-культурных рамках, не приводя к гражданским конфликтам и деградации государственности.

Марат Марданов, Директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ

Фото: РИА Новости. 

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