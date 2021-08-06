В Башкирии лесные пожары локализованы и остаются под контролем

В Башкирии все лесные пожары остаются под контролем и локализованы. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров изданию «Башинформ».

Сейчас глава ведомства находится у деревни Акташ в Хайбуллинском районе, где зафиксирован один из крупнейших в республике пожаров. Пожар вблизи села Малоарсланово-Гулево уничтожил уже 500 га леса.

К тушению возгорания привлечены необходимые силы и средства. Пожар тушат 50 пожарных, добровольцев и волонтёров и 7 единиц спецтехники. Созданы минеральные полосы, которые препятствуют распространению огня. Возгорание локализовано.