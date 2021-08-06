В Башкирии вручили госнаграды работникам строительного комплекса

Среди тех, кого оценили, – каменщики, штукатуры, а также руководители строительных компаний. Для многих такое поощрение стало полной неожиданностью.

В прошлом году в Башкортостане ввели 2,4 млн квадратных метров жилья, более 40 объектов социальной сферы. В первом полугодии в регионе ввод жилья составил 1,3 млн квадратных метров. Регион стал одним из лучших в стране. День строителя будет отмечаться в ближайшее воскресенье.