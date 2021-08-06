В Башкирии продолжается благотворительная акция «Дари еду»

В гипермаркет «Лента» доставили партию продуктов для наборов нуждающимся. Волонтеры привезли уфимцам на дом продуктовые наборы. Совместная акция «Ленты» и благотворительного проекта направлена на оказание адресной помощи многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, пенсионерам и бездомным.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно приобрести любой упакованный товар с длительным сроком хранения и оставить его в контейнере за кассой супермаркета. После этого волонтеры передадут наборы нуждающимся. Благотворительный проект всероссийского масштаба действует в регионе с января. За это время 250 человек получили адресную помощь.