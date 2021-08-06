Уроженка Башкирии выиграла загородный дом

Счастливица, которая сейчас живёт в Санкт-Петербурге, приобрела билет жилищной лотереи на малой родине, когда гостила у мамы. По её словам, она покупает лотерейные билеты ужа полгода, опираясь лишь на внутренние ощущения и визуальное восприятие. В этот раз женщине повезло. Она стала обладательницей загородного дома стоимостью в 600 тысяч рублей.