На территории нового парка в Уфе появится уникальный арт-объект

На территории парка «Мега» появится новая достопримечательность. Это первый масштабный проект в стиле лэнд-арт в регионе.

Над четырехметровой инсталляцией из веток работают более 15 флористов. Они приехали из разных уголков России для участия в семинаре. Организаторы рассказали не только про объекты для сада, но и выступили инициаторами создания самого арт-объекта во главе с чемпионом по флористике Романом Штенгауэром. Инсталляция состоит из трех частей. И только в одной точке они сходятся в одну сотую.

Он сделан  таким образом, что  с разных углов можно по-разному посмотреть. Мне кажется, найдутся люди, которые и не поймут, что это соты.

Роман Штенгауэр, серебряный призёр Чемпионата Европы по флористике, чемпион России по профессиональной флористике 

Нам хотелось внедрить в это парк частичку того символа Башкирии, который уже существует.

Ольга Абдрахманова, организатор семинара «Land Art. Объекты для сада»
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