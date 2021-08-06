На территории нового парка в Уфе появится уникальный арт-объект

Над четырехметровой инсталляцией из веток работают более 15 флористов. Они приехали из разных уголков России для участия в семинаре. Организаторы рассказали не только про объекты для сада, но и выступили инициаторами создания самого арт-объекта во главе с чемпионом по флористике Романом Штенгауэром. Инсталляция состоит из трех частей. И только в одной точке они сходятся в одну сотую.