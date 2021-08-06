В Башкирии в детском санатории отдыхающие заразились коронавирусом

Ещё в одном детском учреждении выявили заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проводится проверка по факту заражения коронавирусной инфекцией отдыхающих в детском санатории «Росток». У 11 детей и 4 сотрудников был выявлен коронавирус. Всего в оздоровительном учреждении отдыхали 62 ребёнка и работали 33 сотрудника.